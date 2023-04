Taiwan: un jet e tre navi militari cinesi intorno all'isola

(ANSA) - PECHINO, 06 APR - Il ministero della Difesa di Taiwan ha riferito in una nota di aver rilevato un jet e tre navi militari cinesi nelle acque intorno all'isola nelle ultime 24 ore, nel giorno in cui la presidente Tsai Ing-wen ha incontrato a Los Angeles lo speaker della Camera americana Kevin McCarthy.

Lo stesso ministero, nella tarda serata di ieri, ha detto che la portaerei cinese Shandong ha attraversato il Canale di Bashi e le acque a sudest di Taiwan, dimostrando - secondo i media di Pechino - di essere "completamente pronta per le operazioni in mare aperto e per salvaguardare la sovranità nazionale e l'integrità territoriale della Cina". (ANSA).