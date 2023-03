India: tolti dazi sui farmaci importati per uso personale

(ANSA) - NEW DELHI, 31 MAR - Il governo indiano ha annunciato di avere eliminato i dazi doganali sull'import di cibi e di medicine ad uso personale importati per curare gravi malattie.

Tra i prodotti che dal 1 aprile saranno esentati dai dazi, il Pembrolizumab, dal nome commerciale Keytruda, utilizzato nel trattamento di vari tipi di tumore e numerosi medicinali ritenuti "salvavita".

La circolare del ministero alle Finanze che ha "liberalizzato" i farmaci precisa che, per ottenere l'esenzione, l'utilizzatore dovrà dovrà presentare la prescrizione firmata da un medico. Le leggi attualmente in vigore prevedono un dazio del 10 per cento su tutti i tipi di farmaci, e del 5 per cento su quelli salvavita o utilizzati in particolari malattie. (ANSA).