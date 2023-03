Singapore: commissionate sei navi da guerra per la Marina

Singapore ha assunto una società locale per costruire sei navi da combattimento multiruolo per la sua Marina, con diversi appaltatori stranieri, per la difesa della città. Le sei navi saranno consegnate progressivamente a partire dal 2028.

Saab, la società svedese aerospaziale e della difesa, è stata ampiamente coinvolta nei programmi navali di Singapore, inclusa la progettazione e la produzione del ponte integrato sulle navi per facilitare il combattimento litoraneo.

Le navi da combattimento multiruolo saranno inoltre dotate di un'ampia automazione per ridurre le dimensioni dell'equipaggio delle navi, ie gestire una gamma di sistemi in modo flessibile, intuitivo e integrato. Inoltre le navi fungeranno da navi madri per veicoli aerei in modo tale da estendere la loro portata contro future minacce.

L'isola del sud-est asiatico ha anche dichiarato la sua intenzione di acquisire più piattaforme navali, comprese nuove navi anfibie per appoggiare e trasportare le unità militari terrestri. (ANSA).