Cina, 'contrattaccheremo se leader Taiwan fa scalo in Usa'

(ANSA) - PECHINO, 29 MAR - La Cina "contrattaccherà con forza" se la presidente di Taiwan Tsai Ing-wen farà scalo negli Usa durante la missione in Centroamerica. Lo ha detto Zhu Fenglian, portavoce dell'Ufficio per gli affari di Taiwan del governo centrale, secondo cui le autorità del Partito democratico progressista "hanno trovato scuse e sfruttato varie opportunità per perseguire interessi politici di indipendenza".

L'ipotesi di incontro con lo speaker della Camera Usa, Kevin McCarthy, "sarà un'altra provocazione in violazione del principio della 'Unica Cina', minando la sovranità e l'integrità territoriale della Cina, e la pace e la stabilità" regionali.

