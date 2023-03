Tim Cook a sorpresa in un Apple store di Pechino

(ANSA) - PECHINO, 24 MAR - Tim Cook è apparso oggi a sorpresa nell'Apple Store di Saltinun, uno dei centri dello shopping di Pechino: è il primo viaggio in tre anni di un top executive della casa di Cupertino in Cina dopo la rimozione delle restrizioni anti-Covid decisa a dicembre dalla leadership comunista. Il viaggio, tra le crescenti tensioni tra Usa e Cina, evidenzia l'attenzione di Apple alla Cina, mercato importante per le vendite e le catene di approvvigionamento necessarie per i suoi prodotti. Cook, preso d'assalto dai fan che hanno riempito i social media in mandarino di foto e selfie, parteciperà nel fine settimana al China Development Forum.

