Siria: raid Usa dopo attacco con drone attribuito a Iran

Una serie di attacchi aerei è stata sferrata nella notte in Siria dalle forze statunitensi, in risposta ad un attacco con drone nel nordest, attribuito alle forze di elite iraniane, che ha ucciso un contractor e ferito altre 6 persone. L'intelligence Usa ritiene che il drone fosse di origine iraniana. Almeno otto miliziani filo-iraniani sono stati uccisi nel raid, scrive l'Osservatorio siriano per i diritti umani. "I raid Usa hanno preso di mira dei depositi di armi nella città di Deir Ezzor, dove sono stati uccisi sei combattenti filo-iraniani, altri due dei quali sono stati uccisi da attacchi che hanno colpito il deserto di Moyadine e le vicinanze di al-Boukamal", scrive l'Ong.

"Sotto la direzione del presidente Biden, ho autorizzato le forze del comando centrale degli Stati Uniti a condurre attacchi aerei di precisione stasera nella Siria orientale contro strutture utilizzate da gruppi affiliati al Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche dell'Iran (Irgc)", ha dichiarato il segretario alla Difesa Lloyd J. Austin III. "Gli attacchi aerei sono stati condotti in risposta all'attacco di oggi, nonché a una serie di recenti attacchi contro le forze della coalizione in Siria da parte di gruppi affiliati all'Irgc". Questi attacchi di precisione hanno lo scopo di proteggere e difendere il personale statunitense. Gli Stati Uniti hanno intrapreso azioni proporzionate e deliberate volte a limitare il rischio di escalation e ridurre al minimo le vittime. "Come ha chiarito il presidente Biden, prenderemo tutte le misure necessarie per difendere il nostro popolo e risponderemo sempre in un momento e in un luogo a nostra scelta", ha affermato il segretario Austin. "Nessun gruppo colpirà impunemente le nostre truppe". "I nostri pensieri sono con la famiglia e i colleghi del contractor che è stato ucciso e con coloro che sono stati feriti nell'attacco di oggi", ha detto il segretario. Due soldati feriti sono stati curati sul posto, mentre altri tre componenti e l'appaltatore statunitense sono stati evacuati dal punto di vista medico presso le strutture mediche della Coalizione in Iraq.

Un contractor statunitense è stato ucciso e cinque soldati più un altro professionista sono rimasti feriti dopo che un drone ha colpito una base militare nel nord-est della Siria: lo ha riferito il Pentagono. "Un contractor statunitense è stato ucciso e cinque membri dei servizi statunitensi e un altro mercenario statunitense sono rimasti feriti dopo che un veicolo aereo senza pilota kamikaze ha colpito una struttura di manutenzione in una base della coalizione vicino ad Hasakah, nel nord-est della Siria", ha affermato il Dipartimento della Difesa in una nota. L'intelligence statunitense ritiene che il drone fosse "di origine iraniana", ha aggiunto la dichiarazione.