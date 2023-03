Taiwan richiama il suo ambasciatore in Honduras

(ANSA) - TAIPEI, 23 MAR - Taiwan ha richiamato oggi il suo ambasciatore in Honduras per protestare contro la visita del capo della diplomazia del Paese in Cina: lo ha reso noto il governo di Taipei in un comunicato.

"L'Honduras ha ignorato più di 80 anni di amicizia (con Taiwan) inviando il suo ministro degli Esteri in Cina, il che ha seriamente ferito i sentimenti del nostro governo e del nostro popolo", ha affermato il ministero degli Esteri in un comunicato. "Abbiamo deciso di richiamare immediatamente il nostro ambasciatore in Honduras per esprimere la nostra profonda insoddisfazione", aggiunge la nota. (ANSA).