India: Ramadan slitta di un giorno. Imam, 'luna non avvistata'

L'avvio ufficiale del Ramadan è slittato di un giorno anche per i musulmani indiani. Lo spostamento al 24 marzo è stato annunciato ai fedeli indiani, che sono oltre 200 milioni, quasi il 14% della popolazione, da una riunione congiunta degli imam delle principali organizzazioni musulmane del Paese asiatico.

Il digiuno rituale di 30 giorni, che in India è chiamato Ramzan, inizia abitualmente con il primo avvistamento della luna crescente del nono mese del calendario islamico. Secondo il comunicato degli imam, "la luna ieri non è stata avvistata né a Delhi né in nessuna altra parte dell'India". (ANSA).