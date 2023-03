Taiwan, l'ex presidente Ma Ying-jeou in Cina dal 27 marzo

(ANSA) - PECHINO, 20 MAR - L'ex presidente di Taiwan, Ma Ying-jeou, sarà dal 27 marzo al 7 aprile in Cina, nella prima visita mai fatta finora nella Repubblica popolare da un ex presidente (o in carica) dell'isola dal 1949. Ma, secondo i media locali, visiterà diverse città tra cui Nanjing, Wuhan, Changsha, Chongqing e Shanghai, all'incirca nello stesso periodo in cui la presidente di Taiwan Tsai Ing-wen sarà negli Usa.

Ma, figura di peso dei nazionalisti del Kmt ora all'opposizione, favorì la distensione con Pechino ed ebbe a Singapore nel 2015 il breve e storico incontro con il presidente cinese Xi Jinping. Nel 2024 Taiwan terrà le elezioni presidenziali. (ANSA).