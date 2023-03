Decreto Talebani, niente incarichi a parenti di funzionari

(ANSA) - ROMA, 19 MAR - I funzionari afghani devono licenziare i parenti che hanno assunto per ricoprire incarichi governativi. E' quanto si legge in un decreto del leader dei talebani, Hibatullah Akhundzada, pubblicato sulla pagina Twitter dell'Ufficio per gli affari amministrativi, scrive la Bbc online. In base alla norma, i funzionari devono sostituire i figli o altri membri della famiglia nominati e astenersi dall'assumere parenti in futuro.

I talebani hanno licenziato alcuni alti funzionari quando hanno preso il potere nel 2021, mentre altri sono fuggiti.

L'Afghan Islamic Press, con sede a Peshawar, in Pakistan, ha riferito che il decreto fa seguito alle accuse secondo cui diversi alti funzionari talebani avrebbero nominato i loro figli a ruoli all'interno del governo, pur non avendo esperienza.

L'Afghanistan sta affrontando una crisi economica e umanitaria sempre più grave da quando i talebani sono entrati a Kabul e hanno ripreso il controllo del Paese, nell'agosto del 2021. Da allora, sono state imposte sanzioni ai membri del governo talebano, i beni della banca centrale all'estero sono stati congelati e la maggior parte dei finanziamenti stranieri è stata sospesa - tagliando così un'ancora di salvezza economica.

(ANSA).