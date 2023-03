Covid: premier Cina, prese misure completamente corrette

(ANSA) - PECHINO, 13 MAR - Il nuovo premier cinese Li Qiang ha rivendicato come "completamente corrette" le misure prese dalla Cina per combattere il Covid-19. In risposta a una domanda sulla gestione della pandemia, Li ha sottolineato che il popolo cinese è stato unito nella lotta al Covid e "abbiamo raggiunto una decisiva vittoria" contro il nuovo coronavirus.

Il premier era a capo del Pcc di Shanghai durante il lockdown della città di aprile e maggio 2022, alla base di pesanti proteste per le difficoltà di accesso dei residenti al cibo, alle cure mediche e ai servizi di base.

"Negli ultimi tre anni abbiamo messo la vita e la salute delle persone al di sopra di ogni altra cosa", ha aggiunto il premier nella prima conferenza stampa alla chiusura del Congresso nazionale del popolo, il ramo legislativo del parlamento cinese, ricordando come dopo gli allentamenti dello scorso dicembre della politica draconiana della 'tolleranza zero' al Covid ci sono voluti "solo due mesi" per il ritorno alla normalità, senza citare l'ondata di contagi e decessi che ha colpito la Cina tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023. Le misure prese, ha ribadito, sono state "completamente corrette" e "altamente efficaci". (ANSA).