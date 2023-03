Taiwan: Usa, via libera vendita d'armi per 620 mln dollari

(ANSA) - PECHINO, 02 MAR - Gli Stati Uniti hanno approvano la vendita di nuove armi a Taiwan per totali 620 milioni di dollari, comprensiva di missili per la sua flotta di F-16, mentre 21 jet militari cinesi hanno effettuato nelle ultime 24 ore una consistente incursione nella zona di identificazione di difesa aerea dell'isola per il secondo giorno di fila dopo i 19 caccia di ieri. La mossa, destinata a inasprimere le relazioni già tese tra Washington e Pechino, contribuirà alla capacità di Taiwan "di provvedere alla difesa del proprio spazio aereo, alla sicurezza regionale e all'interoperabilità con gli Stati Uniti", ha riferito il Pentagono in una nota. (ANSA).