Il Giappone scopre di avere 7 mila isole in più del previsto

(ANSA) - ROMA, 02 MAR - Il Giappone si scopre più ricco di isole di quello che credeva. Secondo quanto riportato dalla Cnn, la mappatura digitale della Geospatial information authority of Japan (Gsi) ha recentemente scoperto che ci sono 14.125 isole nel territorio, più del doppio delle 6.852 catalogate ufficialmente da un rapporto del 1987 della Guardia costiera giapponese.

Questo non significa che il territorio di Tokyo sia aumentato in questi anni ma che, come spiega il Gsi, i progressi tecnologici nel rilevamento hanno permesso di individuare isole che prima non erano state mappate, ovvero tutte le aree terrestri naturali con una circonferenza di almeno 100 metri, senza includere quelle bonificate artificialmente.

Nuove tecnologie sì, ma vecchio metodo. Non essendoci un accordo internazionale su come contare le isole, infatti, il Giappone ha utilizzato lo stesso criterio di dimensione del precedente sondaggio di 35 anni fa. (ANSA).