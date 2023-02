Pakistan: in migliaia ai funerali dell'ex presidente Musharraf

(ANSA) - ROMA, 07 FEB - Migliaia di persone hanno partecipato alle esequie del controverso ex presidente del Pakistan, il generale Pervez Musharraf, morto domenica scorsa a Dubai dopo una lunga malattia. I funerali si sono svolti nel complesso militare di Karachi. Lo scrive la Bbc. Molte le figure politiche assenti come ad esempio il capo dell'esercito e l'attuale presidente del Pakistan.

Il corpo di Musharraf è stato poi trasportato in un vicino cimitero militare dove la bara, avvolta nella bandiera nazionale, è stata sepolta. In una nota l'esercito pakistano ha espresso le sue "sentite condoglianze", mentre il presidente Arif Alvi ha pregato "per l'eterno riposo dell'anima defunta".

(ANSA).