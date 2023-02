Pakistan: attacco suicida a Quetta, almeno 5 feriti

Almeno cinque persone sono rimaste ferite oggi in un attacco suicida avvenuto nella città pakistana di Quetta, nella provincia sud-occidentale del Belucistan.

L'attentato è avvenuto durante la partita di esibizione in vista dell'ottava edizione della Pakistan Super League (PSL) che vede esibirsi tutte le stelle del cricket tra cui il capitano della squadra nazionale pakistana e numero 1 del mondo, il battitore ODI Babar Azam.

"Almeno 5 persone sono state trasferite in ospedale", hanno confermato i soccorritori. Finora, la polizia non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito all'attacco.

In un messaggio, Muhammad Khorasani, Il portavoce del gruppo dei talebani pachistani Tehrik-e-Taliban Pakistan (Ttp), ha rivendicato la responsabilità dell'attentato compiuto da un kamikaze, Mansoor Bilal, e parlando di un bilancio più grave.

"E' stato un attacco suicida nei pressi di un convoglio militare", ha detto Khorasani e ha aggiunto che tre veicoli sono stati distrutti nell'esplosione che ha provocato una trentina tra morti e feriti.