Pakistan: bloccata Wikipedia, 'contenuti blasfemi'

(ANSA) - ISLAMABAD, 04 FEB - L'enciclopedia online partecipativa Wikipedia è stata bloccata in Pakistan per "contenuti blasfemi": lo ha annunciato l'Autorità per le telecomunicazioni del Paese a maggioranza musulmana.

Wikipedia è stata bloccata in tutto il Paese - ha detto ad Afp Malahat Obaid, portavoce della Pakistan Telecommunications Authority (PTA) "dopo non aver risposto alla nostra ripetuta richiesta di rimuovere contenuti profani e non aver rispettato la scadenza" per la rimozione.

Il PTA aveva annunciato mercoledì scorso di aver dato tempo a Wikipedia fino a venerdì per rimuovere il contenuto in questione, senza specificare quale sia. Invece, "hanno rimosso parte del contenuto ma non tutto", ha aggiunto il portavoce. Wikipedia, quindi, "rimarrà bloccata fino a quando tutti i contenuti controversi non saranno rimossi".

Da oggi, ha affermato, l'accesso all'enciclopedia è risultato impossibile, ha osservato un giornalista dell'Afp sul posto.

In una dichiarazione, la Wikimedia Foundation, che gestisce Wikipedia, ha affermato che il blocco "impedisce alla quinta nazione più popolosa del mondo di accedere al più grande deposito gratuito di conoscenza". "Se continua così, priverà anche il mondo dell'accesso alla conoscenza, alla storia e alla cultura del Pakistan", afferma la dichiarazione. (ANSA).