Cina:da lunedì stop restrizioni viaggi per Hong Kong e Macao

(ANSA) - PECHINO, 03 FEB - La Cina riprenderà da lunedì 6 febbraio i viaggi transfrontalieri senza limitazioni con le sue regioni amministrative speciali di Hong Kong e Macao per la prima volta in tre anni, abbattendo le quote al transito dei confini esistenti ed eliminando il test obbligatorio per il Covid-19 richiesto prima della partenza.

Oltre al ritorno dei tour di gruppo, è previsto anche che il numero dei posti di blocco doganali torni ai livelli pre-pandemia, ha dichiarato l'Ufficio cinese per gli affari di Hong Kong e Macao in una dichiarazione sul suo sito web.

Dopo la riapertura dei suoi confini al mondo resa operativa l'8 gennaio, la Cina aveva mantenuto operativo un sistema di quote e l'obbligo di test per il Covid a carico dei viaggiatori tra la terraferma, Hong Kong e Macao.

L'annuncio di Pechino è maturato all'indomani del lancio da parte di Hong Kong di una campagna promozionale comprensiva di 500.000 voli gratuiti per attirare visitatori, aziende e investitori nell'hub finanziario dopo più di tre anni di restrizioni rigide per contenere la pandemia. Hong Kong è stata in gran parte isolata negli ultimi tre anni nel tentativo di contenere il virus, con quarantena obbligatoria fino a tre settimane per le persone in arrivo, nonché test e screening intensivi.

L'ex colonia britannica ha seguito da vicino la politica cinese della 'tolleranza zero' al Covid fino alla metà del 2022, quando decise di avviare l'allentamento delle misure. (ANSA).