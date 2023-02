Pakistan: il kamikaze in moschea indossava divisa di polizia

(ANSA) - ISLAMABAD, 02 FEB - L'attentatore suicida che si è fatto esplodere in una moschea all'interno del quartier generale della polizia di Peshawar il 30 gennaio è entrato nei locali in bicicletta travestito da agente di polizia.

Almeno 101 persone sono state uccise e più di altre 200 sono rimaste ferite nell'attacco suicida. Moazzam Jah Ansari, ispettore generale della polizia nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa, ha dichiarato che "l'attentatore suicida indossava l'uniforme della polizia e indossava un casco e una maschera facciale".

Gli agenti schierati all'ingresso dell'edificio non lo hanno fermato perché lo hanno scambiato per un loro collega.

La polizia ha affermato che frattanto sono stati ottenuti i filmati delle telecamere a circuito chiuso registrati sia all'interno che all'esterno del complesso dove sorge la moschea presa di mira e il quartier generale della polizia. "Siamo vicini a rintracciare la rete terroristica dietro l'attacco", ha detto Ansari. (ANSA).