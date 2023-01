Cina, Xi a Mosca? Nessuna informazione al momento

(ANSA) - PECHINO, 31 GEN - Cina e Russia "mantengono stretti contatti a vari livelli per promuovere la cooperazione bilaterale tra i due Paesi, contribuendo allo sviluppo globale pacifico: per quanto riguarda questa visita in particolare, al momento non ho informazioni da condividere". Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Mao Ning, in merito a quanto riferito ieri dal ministero degli Esteri russo, che ha ribadito l'invito di Putin al leader cinese Xi Jinping a recarsi in Russia in primavera, definendolo "un evento centrale" nelle relazioni fra Mosca e Pechino. L'invito era stato rivolto da Putin in un colloquio il 30 dicembre scorso (ANSA).