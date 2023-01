Covid: Cina, morti dimezzate a 6.364 nel Capodanno lunare

(ANSA) - PECHINO, 29 GEN - La Cina ha affermato di aver registrato un forte calo dei nuovi decessi correlati al Covid durante il Capodanno lunare, malgrado il picco di viaggi atteso nel periodo festivo e l'aumento delle probabilità di ulteriori infezioni in tutto il Paese. Il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) ha riferito in serata che 6.364 decessi negli ospedali su scala nazionale sono stati collegati al virus tra il 20 e il 26 gennaio, quasi la metà della settimana precedente: nel dettaglio, 289 sono i decessi per insufficienza respiratoria e 6.075 quelli che hanno colpito persone infettate con altre malattie sottostanti. (ANSA).