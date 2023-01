Covid: Cina, superato il picco dei casi di contagio grave

(ANSA) - PECHINO, 19 GEN - La Cina ha affermato di aver superato in tutte le sue province il picco di casi gravi dell'ondata di Covid-19 in base alle visite a cliniche per la febbre, reparti di pronto soccorso e nel numero di pazienti gravi negli ospedali, nell'imminenza del grande esodo della festività del Capodanno lunare. E' quanto ha detto Guo Yanhong, direttore del Dipartimento di emergenza medica della Commissione sanitaria nazionale, parlando in un briefing del Meccanismo congiunto di prevenzione e controllo istituito dal governo centrale. Il trend, ha aggiunto Guo, ha permesso di allentare le pressioni sul sistema sanitario nazionale. (ANSA).