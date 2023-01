Xi, 'preoccupato per ondata Covid ma luce è davanti a noi'

(ANSA) - PECHINO, 18 GEN - Il presidente Xi Jinping ha detto di essere preoccupato per l'ondata di Covid-19 che sta investendo la Cina anche nelle sue aree rurali, ma ha esortato a perseverare affermando che "la luce è davanti a noi". I commenti, espressi in un collegamento video con un ospedale di Harbin (capoluogo dell'Heilongjiang) di cui il network statale Cctv ha dato ampia copertura, sono arrivati quando milioni di lavoratori si preparano a tornare nelle città d'origine per il Capodanno lunare. "La prevenzione e il controllo del Covid in Cina sono ancora in un momento di stress, ma la luce è davanti a noi, la tenacia è vittoria", ha aggiunto Xi. (ANSA).