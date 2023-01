India, stadio da 20 mila posti per Mondiali Hockey in Orissa

(ANSA) - NEW DELHI, 16 GEN - È giunto al quarto giorno il Campionato Mondiale di Hockey 2023, in corso in India, nello stato dell'Orissa. Le partite si svolgono in due stadi, il Kalinga Stadium di Bhubaneswar, la capitale dello stato, e il Birsa Munda di Rourkela. Dedicato a un eroe nazionale di origine popolana, il "freedom fighter" Birsa Munda, lo stadio di Rourkela è stato inaugurato dal governatore Naveen Patnaik ai primi di gennaio ed è lo stadio di hockey più grande del mondo.

Costruito durante la pandemia, con un cantiere record conclusosi in 15 mesi, lo stadio accoglie 20 mila spettatori ed è corredato da piscine, palestre, saune e da un'area benessere.

Oltre alla stadio, nella città di Rourkela è stato realizzato un villaggio per ospitare gli atleti, e le delegazioni, con 225 stanze: la struttura di accoglienza è gestita dal Gruppo Alberghiero Taj Group. Anche l'aeroporto di Rourkela è stato allargato e rinnovato. Il campionato terminerà il 29 gennaio.

La passione per l'hockey ha una lunga tradizione in India: dal 1928 al 1964, la nazionale si aggiudicò sette ori olimpici e un argento. (ANSA).