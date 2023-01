India: ondata di freddo nel nord, a Delhi minima a 2,8

(ANSA) - NEW DELHI, 05 GEN - Ondata di freddo nel nord dell'India: la capitale indiana ha registrato la notte scorsa la temperatura più bassa da cinque anni a oggi, con una minima di 2,8 gradi centigradi. Sorprendentemente New Delhi, che è in pianura, è risultata più fredda di altre località collinari o di montagna, come Dharamsala,Shimlao Mussoorie.

Il freddo pungente ha colpito anche gli stati del Punjab e del Rajastathan, dove l'Indian Meteorological Departement ha lanciato una "allerta arancione". In Kashmir, la capitale Srinagar ha sperimentato la notte più fredda, con 6,4 gradi sottozero: anche qui, il dato è il più basso degli ultimi cinque anni. (ANSA).