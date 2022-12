Israele impone test Covid a stranieri in arrivo dalla Cina

(ANSA) - TEL AVIV, 30 DIC - Ai cittadini stranieri provenienti in Israele dalla Cina viene da oggi richiesto di mostrare un test negativo di Covid al momento dell'atterraggio all'aeroporto di Tel Aviv. Lo ha reso noto il ministero della sanità. Il ministero ha anche consigliato agli israeliani di non recarsi per ora in Cina, "se non per ragioni assolutamente essenziali". (ANSA).