Taiwan introduce i test Covid per chi arriva dalla Cina

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - Taiwan ha annunciato oggi l'introduzione di test Pcr per chi arriva dalla Cina in risposta all'aumento dei casi di Covid-19, dopo che Pechino ha allentato le rigide misure di prevenzione. A partire dall'1 gennaio, le persone che arrivano dalla Cina in nave o in aereo dovranno sottoporsi ad un test Pcr all'arrivo a Taiwan e i viaggiatori che risulteranno positivi dovranno auto-isolarsi per 5 giorni.

In precedenza ad introdurre severe misure per i viaggiatori provenienti dalla Cina sono stati il Giappone, l'India e la Malesia, mentre le Filippine stanno valutando la possibilità di imporre dei test. (ANSA).