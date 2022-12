Iran: attivisti, si teme a breve esecuzione calciatore Azadani

(ANSA) - ROMA, 23 DIC - Attivisti e familiari del noto calciatore iraniano Amir Nasr-Azadani, temono che la sua esecuzione sia imminente. L'uomo è stato condannato con l'accusa di coinvolgimento nell'uccisione di tre agenti di sicurezza, tra cui due membri volontari della milizia Basij, durante le proteste a Isfahan il 16 novembre, secondo quanto riferito dal media statale iraniano Irna la scorsa settimana.

In collaborazione con il gruppo di attivisti 1500Tasvir, la Cnn ha verificato documenti, video, testimonianze e dichiarazioni dall'interno del Paese che suggeriscono che il calciatore figura nella lista di 43 persone che potrebbero essere portate a breve al patibolo. Un testimone vicino al giocatore ha riferito che nella piazza Shahid Alikhani di Isfahan è stata allestita una pedana per le esecuzioni, area che ora è diventata un luogo di pellegrinaggio per i sostenitori del calciatore. (ANSA).