Berlino, divieto università a donne afghane in agenda G7

(ANSA) - BERLINO, 21 DIC - Il ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbock ha dichiarato che i Talebani "hanno deciso di distruggere il futuro del proprio Paese" vietando alle donne afghane di frequentare l'università e ha detto che inserirà la questione nell'agenda del G7. "Distruggendo il futuro delle ragazze e delle donne in Afghanistan, i Talebani hanno deciso di distruggere il futuro del loro stesso Paese. Metterò la questione all'ordine del giorno del G7 domani", ha scritto su Twitter il ministro, il cui Paese detiene la presidenza del G7 fino alla fine dell'anno. "Il mondo ci guarda", ha aggiunto rivolgendosi ai funzionari afghani.

In campo anche la Turchia. Il portavoce del presidente Recep Tayyip Erdogan, Ibrahim Kalin, ha definito "contro lo spirito dell'Islam" il divieto di frequentare l'università imposto dai talebani alle donne in Afghanistan. "Non c'è posto nella religione per questo tipo di proibizione", ha scritto su Twitter il portavoce di Erdogan. (ANSA).