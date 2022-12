Covid: Cina, in corso prima delle 3 ondate previste in inverno

(ANSA) - ROMA, 18 DIC - La Cina sta vivendo la prima delle tre ondate di contagi previste per questo inverno. Lo ha affermato un alto funzionario sanitario cinese commentando l'aumento dei casi nel Paese dall'allentamento della linea dura dello 'zero-covid. Lo riporta la Bbc.

Secondo l'epidemiologo Wu Zunyou l'attuale picco di infezioni durerà fino a metà gennaio, mentre la seconda ondata potrebbe arrivare con i viaggi di massa a gennaio durante le celebrazioni del capodanno lunare, in calendario a partire dal 21. Festività in cui milioni di persone di solito si spostano per le vacanze e per raggiungere le famiglie. La terza ondata di casi è invece attesa da fine febbraio a metà marzo.

Secondo Wu gli attuali livelli di vaccinazione offrono una certa protezione contro i picchi e stanno facendo registrare un calo dei casi gravi. (ANSA).