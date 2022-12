Corea Nord: 'testato motore a combustibile solido'

(ANSA) - SEUL, 16 DIC - La Corea del Nord ha testato con successo un "motore a combustibile solido ad alta spinta" con l'obiettivo di sviluppare una nuova arma, hanno annunciato oggi i media di Stato nordcoreani.

Nonostante le pesanti sanzioni internazionali sui suoi programmi di armi, Pyongyang ha costruito un arsenale di missili balistici intercontinentali (ICBM), per quanto si sa tutti alimentati a liquido. Tuttavia, il leader nordcoreano Kim Jong Un ha dichiarato l'anno scorso che lo sviluppo di motori a combustibile solido per missili più avanzati era una priorità strategica, e ieri, ha supervisionato la prova di un "motore a combustibile solido ad alta spinta", ha riferito l'agenzia di stampa ufficiale KCNA. La stessa fonte ha descritto l'evento come un importante test "per lo sviluppo di un altro sistema d'arma strategico di nuovo tipo".

Le immagini rilasciate dai media statali hanno mostrato Kim che osservava il test al Sohae Satellite Launch Ground, mentre il motore posizionato orizzontalmente emetteva una fiamma di scarico giallo brillante. Un'altra immagine lo mostrava sorridere con una sigaretta accesa in mano e una colonna di fumo bianco dal test dietro di lui. I razzi a combustibile liquido sono notoriamente difficili da utilizzare ed è necessario molto tempo per prepararli al lancio, affermano gli analisti. Sono quindi più lenti e più facili da individuare e distruggere per un nemico. (ANSA).