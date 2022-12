Nella lista nera Usa 36 società di microchip cinesi

Gli Stati Uniti hanno inserito 36 società cinesi di micro-chip nella loro lista nera. Lo ha annunciato il dipartimento del Commercio. La misura impedirà alle aziende della Cina di acquistare componenti o tecnologia made in Usa. Nella lista nera Usa sono finiti anche principali produttori di microchip, Cambricon e Yangtze Memory Technologies. L'obiettivo, ha spiegato il dipartimento del commercio in una nota, è "limitare i tentativi della Cina di ottenere e sfruttare tecnologie avanzate, inclusa l'intelligenza artificiale, per i suoi sforzi di modernizzazione militare e violazioni dei diritti umani".