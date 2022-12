Ambiente: a Singapore 4 statue di troll per la sostenibilità

Con occhi grandi come palloni da rugby, quattro gigantesche statue di troll sorridenti del folklore danese si crogiolano oggi sulle spiagge assolate dell'isola Sentosa di Singapore.

Create dall'artista della sostenibilità e attivista ambientale Thomas Dambo, le statue - conosciute come 'Gli esploratori di Sentosa' - sono state realizzate con legno, casse e altri materiali riciclati.

"Siamo entusiasti di invitare i nostri visitatori internazionali e locali a scoprire i giganti e le storie sul tema della sostenibilità dietro di loro", ha affermato l'amministratore delegato della Sentosa Development Corporation, Thien Kwee Eng.

La spazzatura oceanica è un vero problema per isole come Sentosa, con una biodiversità ricca ma vulnerabile. L'artista danese si augura che le installazioni possano servire da richiamo visivo alla necessità di un uso responsabile dei materiali e al loro impatto sull'ambiente. (ANSA).