Il premio Nobel Malala torna in Pakistan, 'che emozione'

(ANSA) - ISLAMABAD, 13 DIC - Malala Yousafzai, premio Nobel per la pace e attivista per l'istruzione femminile, è arrivata oggi nella città orientale pakistana di Lahore. "La meravigliosa sensazione di tornare a casa in Pakistan non invecchia mai. Sono così emozionata di essere a Lahore", ha twittato al suo arrivo.

Malala è stata accompagnata dal padre Ziauddin Yousafzai, dalla madre Tor Pekai Yousafzai e dal marito Asser Malik. Malala Yousafzai e Ziauddin Yousafzai, che sono co-fondatori del Malala Fund, terranno una serie di interazioni con le parti interessate nel campo dell'istruzione, governo, media, studenti e la comunità dello sviluppo.

Nell'ottobre 2022, Malala Yousafzai ha visitato le aree colpite dalle inondazioni nella provincia meridionale del Sindh, dove ha incontrato donne e ragazze in spazi sicuri creati separatamente per loro. Malala ha trascorso circa due ore con donne e bambini per capire i loro problemi. È stata la sua seconda visita dal 2018.

Nell'ottobre 2012, il Tehrik e Taliban Pakistan ha preso di mira Malala mentre tornava da scuola nella valle di Swat. Fu trasportata d'urgenza nel Regno Unito dove fu operata e si salvò. Nel 2014 le è stato assegnato il Premio Nobel per la pace, Malala è la più giovane della storia a riceverlo. (ANSA).