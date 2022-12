Thailandia supera soglia 10 milioni turisti da inizio anno

(ANSA) - ROMA, 10 DIC - La Thailandia ha superato oggi il traguardo di 10 milioni di visitatori dall'inizio dell'anno, segno che il turismo - un settore chiave per il regno - si è ampiamente ripreso, anche se è ancora lontano dai livelli precedenti alla pandemia di Covidio-19.

All'aeroporto di Bangkok, i passeggeri di un volo della Saudi Arabian Airlines - che secondo le autorità ha contribuito a superare questa soglia - sono stati accolti da danze al suono di tamburi tradizionali. Da parte loro, funzionari dell'Ente del Turismo hanno consegnato fiori, buoni regalo e biglietti per il parco acquatico a una coppia saudita, Hetham Almdlj e Njood Alkhuwaiter.

"I cieli sono aperti", ha detto il primo ministro thailandese, Prayut Chan-O-Cha. "Vorremmo creare fiducia nel fatto che la Thailandia rimanga una delle (migliori) destinazioni turistiche per le persone di tutto il mondo", ha aggiunto.

La Thailandia accoglierà quindi quest'anno poco più di 10 milioni di visitatori, un salto sostanziale rispetto ai 427.000 turisti accolti nel 2021, al culmine delle restrizioni imposte a causa della pandemia. Tuttavia, nel 2019 quasi 40 milioni di persone avevano visitato il Paese e il declino del turismo sta creando un deficit per l'economia tailandese in difficoltà, che cresce a un tasso inferiore rispetto ai suoi vicini del Sud-Est asiatico.

Secondo le previsioni del Consiglio Nazionale per lo Sviluppo Economico e Sociale, l'anno prossimo dovrebbero arrivare 23 milioni di turisti, che dovrebbero aggiungere oltre 32 miliardi di euro all'economia thailandese. (ANSA).