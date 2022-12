Singapore: aveva animali selvatici in casa, multa di 7.000 dlr

Un cittadino di Singapore è stato multato per 7.000 dollari in un tribunale distrettuale dopo esser stato dichiarato colpevole di tre accuse ai sensi del Wildlife Act relative alla detenzione di un Lori lento della Sonda (Nycticebus coucang), un piccolo primate simile a una scimmia nativo di Singapore e di altre parti del sud-est asiatico, e di due petauri dello zucchero (Petaurus breviceps), "scoiattoli volanti" marsupiali provenienti dalle foreste pluviali della Nuova Guinea.

Altre quattro accuse ai sensi della stessa legge, anch'esse relative alla detenzione di altri tre petauri dello zucchero e un'iguana verde, sono state prese in considerazione per la condanna dell'uomo.

I petauri dello zucchero e l'iguana verde, sono considerati animali selvatici secondo le leggi di Singapore, ed è reato impossessarsene senza l'approvazione scritta del direttore generale della gestione della fauna selvatica. Mentre il Lori lento della Sonda, unico primate velenoso a Singapore, è nella lista delle specie faunistiche protette ai sensi della Parte I delle regole del Protected Wildlife Species 2020. (ANSA).