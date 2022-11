Malaysia, leader opposizione Anwar Ibrahim nominato premier

(ANSA-AFP) - KUALA LUMPUR, 24 NOV - Il leader dell'opposizione della Malaysia, Anwar Ibrahim, è stato nominato primo ministro: lo ha reso noto oggi il Palazzo reale, ponendo fine all'impasse politica seguita alle elezioni parlamentari del 19 novembre scorso, in cui nessuna coalizione è riuscita a ottenere la maggioranza.

"Dopo aver preso in considerazione le opinioni delle Loro Altezze Reali, i Governanti della Malaysia, Sua Maestà ha acconsentito a nominare Anwar Ibrahim 10/o Primo Ministro della Malaysia", si legge in un comunicato del Palazzo. (ANSA-AFP).