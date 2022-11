Usa, Scholz in Cina? Rispettiamo le decisioni della Germania

(ANSA) - WASHINGTON, 04 NOV - "Rispettiamo la visita del cancelliere tedesco Scholz in Cina e il fatto che la Germania voglia coltivare le sue relazioni bilaterali con Pechino". Lo ha detto il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale americana, John Kirby, in un briefing virtuale con la stampa.

