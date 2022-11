Incontro a Pechino fra Xi e Scholz, 'rafforzare la cooperazione economica'

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha incontrato il presidente cinese Xi Jinping; è il primo leader del G7 a visitare Pechino dall'inizio della pandemia di Covid-19 nel 2020.

Xi ha incontrato Scholz nella Grande Sala del Popolo di Pechino, ha detto una fonte del governo tedesco all'Afp, nell'ambito di una visita di un giorno che vedrà il leader

tedesco incontrare anche il premier Li Keqiang.

La visita di Scholz a Pechino "approfondirà la cooperazione pratica" tra i due Paesi, ha dichiarato Xi secondo quanto riferiscono i media di Stato. La situazione internazionale, ha aggiunto, "è complessa e mutevole. Quali potenze influenti, Cina e Germania dovrebbero collaborare in tempi di cambiamento e caos per dare maggiori contributi a pace e sviluppo mondiale. Se sono mantenuti i principi di rispetto reciproco, di ricerca di terreno comune, di scambi e apprendimento reciproco, la direzione delle relazioni non sarà deviata e il ritmo d'avanzamento sarà stabile".

Una maggiore cooperazione economica è stata auspicata anche da Scholz, secondo fonti del governo tedesco, che ha però precisato che i due leader "mantengono prospettive diverse".