Afflussi di denaro verso Singapore balzati del 59%

Singapore ha tirato a se l'anno scorso 448 miliardi di dollari singaporeani, il 59% in più rispetto all'anno precedente, secondo quanto riportato dall'Autorità monetaria di Singapore (MAS).

Le ambizioni di Singapore nel realizzare un hub internazionale della ricchezza stanno dando ottimi risultati visto che la città-stato sta vivendo una rinascita post-Covid, attirando investitori avvinti dalla sua stabilità. Le attività gestite da società locali sono aumentate del 16% nel 2021 con 4 trilioni di dollari, principalmente dall'estero, superando il tasso di crescita globale. Investitori a partire dal titano statunitense degli hedge fund Ray Dalio al miliardario indiano Mukesh Ambani stanno aprendo uffici per gestire i propri patrimoni personali.

Secondo la banca centrale, gli afflussi rappresentano circa tre quarti del prodotto interno lordo nominale di Singapore. Altra ambizione della città -stato è quella di creare 20,000 nuovi posti di lavoro nel settore finanziario nei prossimi cinque anni in aree comprese la gestione patrimoniale e il finanziamento sostenibile. (ANSA).