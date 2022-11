Corea Nord: Seul,lanciato missile balistico non identificato

(ANSA) - SEUL, 02 NOV - La Corea del Nord ha lanciato un "missile balistico non identificato": lo hanno reso noto i vertici militari di Seul.

"La Corea del Nord ha lanciato un missile balistico non identificato verso il Mare dell'Est", noto anche come Mare del Giappone, ha dichiarato lo Stato Maggiore della Corea del Sud in un comunicato.

Successivamente, le autorità sudcoreane hanno emesso un avviso di evacuazione e di raid aereo per l'isola di Ulleungdo, al largo della costa orientale del Paese. L'avviso è stato trasmesso dall'emittente tv nazionale. Secondo l'agenzia di stampa Yonhap News, che ha citato funzionari della Difesa, il missile era diretto verso l'isola prima di finire in alto mare.

Il governo di Tokyo ha confermato che la Corea del Nord ha lanciato un missile balistico "non identificato" verso il Mar del Giappone. Secondo gli analisti militari si tratterebbe di un segnale di protesta alle nuove manovre militari aeree congiunte iniziate tra gli Stati Uniti e la Corea del Sud, le prime di questo tipo negli ultimi cinque anni e considerate una minaccia ai suoi confini dal regime di Pyongyang. (ANSA).