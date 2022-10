Wang a Blinken, stop a freni su export e investimenti

(ANSA) - PECHINO, 31 OTT - Gli Stati Uniti dovrebbero "smettere di frenare lo sviluppo della Cina attraverso esportazioni e investimenti" e di "indossare occhiali colorati per fare ipotesi soggettive, per non parlare di lasciare che il pregiudizio ideologico offuschi la vista". E' quanto ha detto il ministero degli Esteri Wang Yi nel colloquio telefonico avuto oggi con la controparte Usa, Antony Blinken. "Riportare le relazioni bilaterali su uno sviluppo stabile non è solo nell'interesse comune di Cina e Usa, ma anche nell'aspettativa generale della comunità internazionale", ha aggiunto Wang in una nota della diplomazia cinese. (ANSA).