Seul: morti salgono a 151, accertati finora 19 stranieri

(ANSA) - PECHINO, 30 OTT - Sono saliti a 151 i morti della calca generata nella notte nel distretto di Itaewon, a Seul, per un evento di Halloween: è il bilancio alle 9.00 locali (1.00 in Italia) fatto da Choi Seong-beom, capo dei vigili del fuoco di Yongsan, che include Itaewon. Tra le vittime, 97 ragazze e 54 ragazzi (tutti con meno di 30 anni), figurano anche 19 stranieri provenienti da Iran, Uzbekistan, Cina (almeno una vittima secondo l'ambasciata a Seul) e Norvegia. Tra gli 82 feriti, 19 sono in gravi condizioni, ha riferito la Yonhap. Il governo metropolitano di Seul ha detto di aver ricevuto 355 segnalazioni di persone scomparse legate alla tragedia. (ANSA).