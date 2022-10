Seul, almeno 153 vittime della calca per Halloween

(ANSA) - PECHINO, 30 OTT - Sono saliti a 153 i morti legati alla calca creatasi nella notte a Itaewon, a Seul, in occasione di un evento per festeggiare Halloween: è l'ultimo aggiornamento fornito dalle autorità locali, secondo cui le vittime di nazionalità straniera sono passate da 19 a 22.

Allo stato, le vittime sono salite a quota 153, mentre il conteggio ufficiale dei feriti è di 82, di cui 19 in condizioni gravi. Quanto ai Paesi di origine dei 22 stranieri deceduti, figurano Cina (4) e Iran (4), Russia (3), Usa, Francia, Australia, Vietnam, Uzbekistan, Norvegia, Kazakhstan, Sri Lanka, Thailandia e Austria (uno ciascuno). La nazionalità dell'ultima vittima non è stata ancora determinata, hanno riferito i media locali tra cui la Yonhap.

La tragedia è stata la peggiore in Corea del Sud dall'affondamento del 2014 del traghetto Sewol, in cui morirono 304 persone, in prevalenza studenti delle scuole superiori in gita.

Al presidente coreano Yoon Suk-yeol le condoglianze del cinese Xi Jinping, del russo Vladimir Putin e del premier giapponese Fumio Kishida. (ANSA).