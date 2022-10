Singapore: approvato il consumo della proteina dall'aria

Singapore è il primo Paese ad approvare il consumo di una proteina formata da organismi unicellulari e gas comuni che si trovano nell'aria.

Anidride carbonica e acqua vengono raccolte dall'aria. Grazie ad un processo chiamato elettrolisi, le molecole vengono separate in idrogeno e ossigeno. I microrganismi a contatto con i gas presenti nell'aria crescono e producono una proteina chiamata Solein. Una volta raccolta, la massa viene essiccata nella polvere ricca di proteine. La polvere di Solein, che contiene dal 65% al 70% di proteine, contiene tutti e nove gli aminoacidi essenziali richiesti dal corpo umano. Una soluzione ideale per coprire il fabbisogno di calorie dei sei milioni di abitanti in un'isola altamente urbanizzata e limitate superfici destinate alla coltivazione. (ANSA).