Magnate thailandese compra concorso Miss Universo

(ANSA) - ROMA, 27 OTT - Miss Universo in passa in mani asiatiche: la magnate dei media thailandese e sostenitrice dei diritti dei transgender, Anna Jakkaphong Jakrajutatip, ha acquistato la Miss Universe Organization dall'americana Endeavor per 20 milioni di dollari: lo ha annunciato la sua società, che ora ospiterà il concorso di bellezza internazionale. Lo riporta la Cnn.

L'imprenditrice transgender è l'ad della JKN Global Group, una società di distribuzione di media con sede a Bangkok, ma è più nota al grande pubblico per il suo ruolo nelle versioni thailandesi di reality show, tra cui 'Project Runway'.

Obiettivo della JKN Global Group è l'espansione in Asia del concorso di bellezza di cui per quasi due decenni è stato comproprietario Donald Trump, oltre all'offerta di nuovi prodotti, tra cui trattamenti per la pelle, cosmetici, prodotti lifestyle, integratori alimentari e bevande. La Endeavor Group Holdings detiene di diritti di Miss Universo attraverso la sua controllata IMG Worldwide.

Fondata nel 1952 a Long Beach dalla Catalina Swimwear, una società californiana di costumi da bagno, Miss Universo è stata al centro di polemiche durante la corsa alla Casa Bianca di Trump quando l'allora candidato repubblicano fu accusato di essersi compromesso con la Russia nel 2013, durante l'edizione moscovita del concorso. Trump si liberò di Miss Universo nel 2015, un anno prima delle elezioni, vendendo i diritti all'agenzia di talenti Endeavor. (ANSA).