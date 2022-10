Cina a Gb, faciliti funzionamento missioni diplomatiche

(ANSA) - PECHINO, 18 OTT - Il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Wang Wenbin, ha affermato di non sapere cosa sia successo al consolato cinese a Manchester, in merito all'aggressione fatta ieri dagli addetti alla sicurezza a danno di un attivista di Hong Kong che partecipava a una manifestazione di protesta contro Pechino. Una vicenda su cui la polizia sta indagando e che ha provocato una protesta del governo di Londra. La Cina, ha aggiunto Wang nel briefing quotidiano, "spera che il Regno Unito faciliti il ;;normale funzionamento delle missioni diplomatiche cinesi nel Paese, in conformità con le relative disposizioni internazionali". (ANSA).