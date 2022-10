Iran denuncia 'interferenze' Macron per sostegno a proteste

(ANSA) - ROMA, 14 OTT - L'Iran ha criticato il presidente francese, Emmanuel Macron, denunciandone le "ingerenze" negli affari iraniani, per aver preso posizione in favore delle proteste. I commenti del leader francese sono "invadenti" e incoraggiano "le persone violente e chi infrange le leggi", ha dichiarato in una nota il portavoce del ministero degli Esteri di Teheran, Nasser Kanani. (ANSA).