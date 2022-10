India: compie 80 anni Amitav Bachchan, superstar globale

(ANSA) - NEW DELHI, 11 OTT - Omaggi da tutta l'India per l'ottantesimo compleanno della superstar di Bollywood Amitav Bachchan.

L'attore, noto nel Pase come BigB, è letteralmente adorato dai fan, anche per la sua proverbiale generosità. Insignito di tutte le più alte onorificenze civili indiane, compreso il Padma Shri, ottenuto nel 1984, nella sua carriera, iniziata 50 anni fa, ha recitato in migliaia di film, sceneggiati televisivi, e in teatro, accettando ruoli sempre diversi, senza cristallizzarsi in un unico personaggio. Definirlo attore è riduttivo, perché Bachchan è stato anche cantante, anchorman televisivo, e dall'inizio della carriera ha prestato il volto ai più diversi annunci pubblicitari ed è tuttora onnipresente sui media come testimonial di varie pubblicità progresso, tra le più diffuse quella invita a non aprire i messaggi che arrivano sugli smartphone con link sconosciuti, ha portato la torcia olimpica in rappresentanza del Paese.

Bachchan è stato il primo attore asiatico a guadagnare una notorietà globale e il primo indiano ad avere con una statua nel museo delle cere parigino Madame Tussauds. E' stato insignito, in Francia, nel 2007 dell'onorificenza di Cavaliere della Legione d'Onore.

L'attore dalla voce baritonale vive a Mumbai con la famiglia, e dopo essere risultato positivo al Covid per due volte gode adesso di un'ottima salute. (ANSA).