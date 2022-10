Riff Festival a Jodhpur in India, musica folk da alba a notte

(ANSA) - NEW DELHI, 08 OTT - È in corso in Rajasthan, nella città di Jodhpur, la 13/a edizione del Riff, un festival di musica e arti tradizionali che, per quattro giorni, trasforma il Mehrangarh Fort, uno dei più imponenti e meglio conservati di tutta l'Asia, in una suggestiva cornice per esibizioni musicali ininterrotte, dal sorgere del sole al cuore della notte.

Definito dall'Unesco "una piattaforma per la creatività e lo sviluppo sostenibile", il festival ha il patrocinio di Sua Altezza Gaj Singh II, Maharaja della città di Jodhpur e quello internazionale di Mick Jagger.

L'edizione di quest'anno, che vede migliaia di spettatori, dopo l'interruzione di due anni per la pandemia, coincide con il plenilunio più atteso dell'anno nel nord dell'India e vede oltre 250 artisti, tra indiani e stranieri, interpreti della musica tradizionale delle comunità del Rajasthan e di altri sei stati del Paese, tramandata solo oralmente, da una generazione all'altra.

Tra le interpreti donne, la leggendaria Savita Devi, una delle prime cantanti autorizzate ad esibirsi in pubblico nella sua comunità, anche lei con un repertorio tramandato solo oralmente, e già protagonista di uno storico tour europeo concluso alla Berlin Philarmonic.

Gli ospiti internazionali, selezionati per l'edizione 2022 dal direttore artistico del Festival, Divya Bhatia, provengono da otto paesi, tra cui Mauritius, Israele, Brasile e Turchia.

(ANSA).