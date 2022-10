Corea del Nord lancia un altro missile, allerta in Giappone

(ANSA) - TOKYO, 04 OTT - La Corea del Nord ha lanciato stamani un missile balistico non meglio identificato "verso est". Lo hanno reso noto Seul e Tokyo.

Il Giappone ha dichiarato che il missile ha "probabilmente" sorvolato il Paese, avvertendo i residenti di trasferirsi nei rifugi. "Sembra che la Corea del Nord abbia lanciato un missile.

Si prega di evacuare negli edifici o nel sottosuolo", ha detto il governo nipponico in una allerta emessa alle 7:29 ora locale (le 00:29 in Italia). L'emittente nazionale Nhk ha affermato che l'allarme era in vigore per due regioni settentrionali del Paese. Intorno alle 8 ora locale (l'1 in Italia) l'ufficio del primo ministro nipponico ha twittato poi che "un proiettile che sembra essere un missile balistico nordcoreano è volato probabilmente sopra il Giappone". In un comunicato, la guardia costiera giapponese ha affermato che il missile sembra essere già caduto in mare e ha avvertito le navi di non avvicinarsi a nessun oggetto in caduta.

Quest'anno la Corea del Nord dotata di armi nucleari ha effettuato un blitz record di test sulle armi, incluso il lancio di missili balistici a corto raggio quattro volte la scorsa settimana. L'intenso periodo di test sulle armi di Pyongyang arriva mentre Seul, Tokyo e Washington intensificano le esercitazioni militari congiunte per contrastare le crescenti minacce dal Nord. (ANSA).